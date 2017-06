Nachhaltige Möbelkollektion aus Karton

Inspiriert von Kartonröhren als Bauelement entwarf Shigeru Ban für sein eigenes Haus Möbel aus Karton. Daraus entstand eine hochwertige und ökologisch nachhaltige Möbelkollektion namens Carta Collection.

Schmale, dünne Kartonröhren fliessen in sanft geschwungenen Linien über Gestelle aus Birkensperrholz: Was die «Carta Collection» des japanischen Architekten Shigeru Ban auszeichnet, ist ihr für Möbel ungewöhnliches Material. Inspiriert von Kartonröhren als Aufbewahrung für Bauzeichnungen begann Shigeru Ban bereits Ende der 1980er Jahre die Einsatzmöglichkeiten von Papier in der Architektur zu studieren, heute ist er nicht zuletzt dank seiner «Papierarchitektur» weltberühmt. Die Prototypen dieser Kollektion sind seit drei Jahren in seinem viel gepriesenen Tamedia-Gebäude in Zürich zu finden. Nun bringt wb form, eine Schwesterfirma der traditionsreichen Schweizer Wohnbedarf AG, die hochwertige Möbelkollektion, bestehend aus sieben Entwürfen, auf den Markt.