Schaufensterklub für Kostbarkeiten

Drei sehr eigenständige Positionen in Sachen Design und Kunst spannen unter dem gemeinsamen Dach namens «Schaufensterklub» zusammen. Der in Zürich eröffnete Laden ist begehbares Schaufenster und Bühne in einem. Die beiden Kunsthandwerkerinnen Beatriz Würsch und Estelle Gassmann sowie die Künstlerin Pascale Wiedemann stellen an der Rotbuchstrasse 68 handgefertigte Objekte und Kostbarkeiten aus. Die Kreativen lassen sich hier auch beim Entstehen ihrer Werke über die Schulter schauen. Mit ihrem Laden, indem Sie ihre Preziosen verkaufen, wagen die drei Künstlerinnen eine Gratwanderung zwischen Mode, Kunst und Design.



Die Geschäftsgründerinnen wollen die unmittelbare Erlebbarkeit ihres Tuns unter die Leute bringen. Beispielsweise dann, wenn die Künstlerin Pascale Wiedemann die T-Shirts von Zimmerli of Switzerland in einer über viele Stunden dauernden Performance von Hand mit Adjektiven bestickt. Handgestricktes für Kopf, Hals bis Fuss steuert Beatriz Würsch von YAYA mit mit ihren Strickerinnen bei. Die filigranen Porzellanskulpturen von Estelle Gassmann indessen entlocken den Besuchern erstaunte Gesichter. «Es ist es uns ein Anliegen, die interessanten Überschneidungen von angewandter und bildender Kunst zu zeigen», so die Geschäftsgründerinnen. «Unsere Werke sind etwas für Hirn, Hand und Herz!»



Mehr über die Werke gibt es unter

www.schaufensterklub.ch

Handlung für Preziosen

Rotbuchstrasse 68

8037 Zürich

offen jeweils Freitag, 11 bis 19 Uhr, Samstag, 11 bis 17 Uhr.