Ausgezählt und ausgewählt: Möbel des Jahres

Ein vielseitiger Sekretär, ein robuster Schaukelstuhl für den Garten und ein eleganter Stuhl für das Esszimmer belegen in diesem Jahr die Spitze der Möbelcharts. Mit fast 3000 Stimmen haben die Besucher des «Designers’Saturday» sowie Leser der Zeitschrift RAUM UND WOHNEN per Post und online entschieden, welches Möbel sie am meisten begeisterte.



Zur Auswahl standen 10 Top-Neuheiten, die unter anderen bei den internationalen Möbelmessen in Köln und Mailand 2016 erstmals vorgestellt wurden.