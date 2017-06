Gartenmöbel für Sonnenhungrige

Der Name des Outdoor-Sofas kommt nicht von ungefähr, denn für den Entwurf von «Backpack» liessen sich die Designer Paolo Lucidi und Luca Pevere von einem Rucksack inspirieren. So ist die flexible Sitz- und Rückenauflage auf der Rückseite mit einem Gurt am Aluminium-Gestell befestigt. Ligne Roset.