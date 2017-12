Tanti auguri, Cassina!

Seit jeher steht der Name Cassina für herausragendes und zukunftsweisendes Möbeldesign. Gekonnt bezieht das Unternehmen zeitgenössische Designer und Architekten stets in die Entwicklung neuer Formen ein und schafft es dadurch, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Forschung, Kunsthandwerk und technologische Entwicklung treffen bei den Möbelkreationen in grossem Umfang aufeinander, was sich in der Qualität, dem Komfort und den überraschend innovativen Linien widerspiegelt. Durch das progressive Schaffen leitete das Unternehmen in den 1950er-Jahren die Ära des Industrie-Designs in Italien ein und trieb den Übergang zur Serienproduktion massgeblich voran. Zu den grossen Meistern von damals gehörten unter anderem Le Corbusier, Gerrit Thomas Rietveld oder Charles Rennie Mackintosh, die mit Ihren Möbelstücken das Verständnis für das damalige Design prägten. Heute weisen zeitgenössische Designer wie Mario Bellini, Konstantin Grcic oder Patricia Urquiola die Richtung.