Zukunftsweisend: Design Preis Schweiz

Fashion Design: Ottolinger. Frech, unkonventionell und experimentell – so lässt sich die Arbeit von vielen jungen Modedesignerinnen und Modedesignern charakterisieren. Das Projekt Ottolinger beeindruckt darüber hinaus mit einer mutigen Radikalität des gestalterischen Ansatzes, die Konsequenz der Umsetzung und die in der Kollektion erkennbare Haltung. Der Erfolg des Labels in der Modewelt ist Ausdruck für ihr feines Sensorium gegenüber dem Zeitgeist.