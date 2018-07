Von fremden Ländern und Menschen

Einmal rund um die Welt mit Designer Marcel Wanders, bitte. Kein Problem! Der Niederländer entwarf gemeinsam mit Gabriele Chiave für das französische Einrichtungshaus Roche Bobois die Kollektion «Globe Trotter». «Die Kollektion ist ein Tribut an den Abenteurer, der wir in unseren Träumen gerne geworden wären. Die Reise ist ein Erlebnis, das uns verändert. Unser Ziel ist es, dass jedes Stück das Gefühl vermittelt, einen Schatz aus einem fernen Land nach Hause gebracht zu haben», so Marcel Wanders.