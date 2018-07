Die perfekte Symbiose

Vor 39 Jahren gründeten Silvia und Giorgio Cattelan das Familienunternehmen Cattelan Italia mit Sitz in der nordostitalienischen Gemeinde Carrè, in der Provinz Vicenza in Venetien. Während Giorgio von Kindesbeinen an in der Werkstatt seines Vaters den Duft von Holz geatmet und über die Jahre das Handwerk mit Naturmaterialien kennen und lieben gelernt hat, war Silvia stets diejenige, die über einen unerschöpflichen Reichtum an Ideen und Kreativität verfügte. Gemeinsam beschlossen sie, diese Symbiose aus Handwerkskunst und Kreativität in die Herstellung aussergewöhnlicher und hochwertiger Möbel einfliessen zu lassen, die sich durch gemütlichen und funktionalen Komfort auszeichnen sollten. Die ersten Möbelstücke, die das Unternehmen hervorbrachte, waren in erster Linie unterschiedlich grosse Tische, die besonders durch ihr Design und die besondere Haptik von Marmor hervorstachen. Marmor galt damals als wertvolles, unkonventionelles und innovatives Material – genau das Richtige, um es für ein zeitgenössisches, raffiniertes und essentielles Design zu verwenden und damit die Besonderheit der Formensprache noch durch das Material zu verstärken. Das markante Design der Möbel fand schnell grossen Anklang, das Unternehmen begann zu expandieren und seine Produktpalette zu erweitern. Neben Tischen und Stühlen, die heute noch das Kerngeschäft darstellen, kamen nach und nach weitere Einrichtungsgegenstände wie Bücherregale, Sideboards, Hocker, Chaiselongues, Fernsehgeräte, Vitrinen, Couchtische, Spiegel und Lampen hinzu. Die Designs für die Möbel werden heute wie damals zum einen von der internen Designabteilung entwickelt, zum anderen in Zusammenarbeit mit namhaften Designern und Architekten wie Alberto Danese, Philip Jackson, Brogliato Traverso, Alessio Bassan, STC Studio, Archirivolto, Oriano Favaretto oder Studio Kronos realisiert. Neben Giorgio Cattelan zeichnet sich auch Paolo, einer der beiden Söhne, für das Design einiger erfolgreicher und ikonischer Produkte verantwortlich...

www.cattelanitalia.com