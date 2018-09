100 Jahre Kaldewei

Noch heute werden die hochwertigen und weltweit bekannten Bad-lösungen aus Stahl-Emaille ausschliesslich in Ahlen gefertigt. Hier meldete Franz Kaldewei im Jahr 1918 beim Gewerbeamt den Betrieb einer kleinen Blechwarenfabrik an und legte damit den Grundstein für das Familien-unternehmen, das bereits in vierter Generation geführt wird. Alles beginnt mit der Fertigung von Rohware für die Ahler Emaille-Industrie und bald schon erweitert der Firmengründer das Produktprogramm, da die Nachfrage enorm ist. Die baldigen Erfolge ermöglichen Investitionen in ein eigenes Emaillierwerk und damit die komplette Produktion entlang der Wertschöpfungskette im eigenen Unternehmen. Dadurch ist die wertvolle Unabhängigkeit gesichert, die fest bis heute in der Unternehmenskultur verankert ist. Im Jahr 1934 wird die Geburtsstunde der ersten emaillierten Badewanne gefeiert, ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Unter Heinrich Kaldewei, dem Sohn des Firmengründers, wird das Sortiment 1956 um Duschwannen erweitert, die ebenso wie die Badewannen fortan aus Stahl-Emaille gefertigt werden. Die Materialverbindung aus Stahl und Glas gilt als äusserst robust und widerstandsfähig und besteht zudem aus reinen, natürlichen Rohstoffen, die zu 100 Prozent recycelt werden können. Nach seinem plötzlichen Tod übernimmt der erst 33-jährige Sohn Franz-Dieter die Leitung der Firma. Trotz des Bekanntwerdens anderer Materialien wie Acryl, ist Franz-Dieter fest davon überzeugt, dass Stahl-Emaille das Material der Zukunft ist. Und er sollte Recht behalten. Investitionen in neue Fertigungsanlagen und die Zusammenarbeit mit renommierten Designern wie Arik Levy, Sottsass Associati, Anke Salomon oder Werner Aisslinger führten zum erwünschten Erfolg. Mittlerweile zählt das Portfolio über 600 Duschflächen, Badewannen und Waschtische, das dank der Kollaboration mit externen Designern noch um viele weitere ergänzt werden wird. Seit 2008 führt Franz Kaldewei das Unternehmen erfolgreich fort und fügte dessen Geschichte 2015 mit der Einführung von Waschbecken einen weiteren Meilenstein hinzu. Und dabei wird es wohl nicht bleiben. «Wir werden uns nicht auf den bisherigen Errungenschaften ausruhen, sondern mit neuen Ideen und Entwicklungen die Branche weiterhin prägen und unsere Partner überzeugen», ist sich Franz Kaldewei sicher.



