Fliessende Grenzen zwischen Kunst und Design

Die Grenzen zwischen Kunst und Design sind mehr und mehr fliessend. So auch im Leben von Barbara Martinuzzi, die seit Jahren in Zürich mit Martinuzzi Interiors ein international anerkanntes Innenarchitekturunternehmen führt. Ihre Wurzeln – so lässt auch der Name vermuten – hat sie in Italien und verbrachte dort auch ihre prägenden Jahre. In der ewigen Stadt Rom geboren studierte das ehemalige Fashion Model und Miss Italien in Turin Kunstgeschichte sowie fünf Jahre lang Latein und Altgriechisch und die Geschichte der beiden antiken Imperien Rom und Athen. «Kunst ist für mich eine unerschöpfliche Quelle für Inspiration», sagt die erfolgreiche Unternehmerin.



Egal ob bei Wohn- oder Gewerberäumen: Kunden erwarten von Barbara Martinuzzi etwas noch nie Dagewesenes – eine Innenarchitektur, die sowohl den funktionellen und ästhetischen Vorstellungen, derer man sich oftmals gar nicht so bewusst ist, gerecht wird und gleichzeitig eine ganz spezielle persönliche Note enthält. Ihre Interior-Kreationen sind so unverwechselbar wie die Auftraggeber selbst. Die Mischung von Kunst und Design findet internationale Anerkennung. Martinuzzi Interiors wurde gleich zwei Mal mit dem «The International Property Award» ausgezeichnet – 2015 im Bereich «Best Interior Residential in Europe» und 2016 «Best Interior Office Design in Europe». Im Wettbewerb um die begehrteste Trophäe weltweit hatte sich das Schweizer Unternehmen mit den Besten der Branche zu messen und wird dies auch in diesem Jahr mit ausgesuchten Projekten tun. «Wir freuen uns in erster Linie für unsere Privat- wie Geschäftskunden, dass unsere Arbeit für sie die höchsten Auszeichnungen weltweit erhalten», sagt Barbara Martinuzzi. Die Jury des international Property Awards setzt sich aus einem unabhängigen Panel von 70 Branchenexperten zusammen deren Bewertung sich auf Design und Qualität fokussiert. Bei den Wettbewerben werden über 400 Eingaben aus über 60 Ländern weltweit verzeichnet. Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs werden im Oktober bekanntgegeben.