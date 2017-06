Der Oscar für die beste Hauptrolle in Mailand...

......geht an den Salone del Mobile, die grosse Diva unter den Möbelmessen. Keine andere Messe schafft es, Kunst und Kommerz, Krempel und Konsum so unglaublich effektvoll zu inszenieren. Erlaubt ist nur, was auch gefällig ist, schliesslich steht über allem der Anspruch, einem erbarmungslos designaffinen Publikum gerecht zu werden. Von der farblosen Vorsicht vergangener Jahre war in den Messehallen nichts mehr zu spüren – dieses Mal feierte sich die Möbelbranche zurecht: Willkommen zurück!