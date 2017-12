Designeranekdoten

Warum wird jemand Designer und was wäre aus ihm geworden, wenn er sich anders entschieden hätte? Schlüsselmomente, Lieblingsobjekte und Einblicke in das Schaffen von acht namhaften Designern werden in einer Sonderschau an der «neue räume 17» gezeigt. Die Kurzvideos entstanden im Rahmen des Schweizer Designers' Talk, welcher im August 2017 in Zürich stattfand.