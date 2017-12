System...loading...

Bits und Bytes in allen Ehren, aber nichts geht doch über ein anständiges Regal, dessen Inhalt, im wahrsten Sinne des Wortes, stets griffbereit vor uns liegt. Wie wir uns organisieren bleibt dabei uns selbst überlassen, so dass nichts im digitalen Datennirgendwo verloren gehen oder in falsche Hände geraten kann. Und wenn sich doch mal kein Platz mehr findet, wird einfach angebaut.