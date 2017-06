Ein Sofa – unzählige Kombinationen

«Shuffl» ist ein Sofa, dessen Name von der Welt der Musik inspiriert ist, in der die richtige Kombination verschiedener Rhythmen einen harmonischen Klang erzeugt. Rhythmus, Design und Handwerk stehen beim Sofa «Shuffl» im Vordergrund. Die Modulbauweise eröffnet ungeahnte Möglichkeiten das Sofa zu nutzen und zu kombinieren. Im Video gibt die Designerin Anne Boysen Einblicke in die Herstellung des Sofas.