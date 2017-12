Grenzüberschreitung mit Gummibären-Sessel

Zur kreativen Grenzüberschreitung lud freistil Rolf Benz zur Kunstmesse ART Berlin. Hier zeigte das Sofalabel aus dem Schwarzwald, was entsteht, wenn Fashion, Kunst und Wohnkultur aufeinander treffen. Mit der Installation «Grenzüberschreitungen» der Künstlerin Theresa Volpp wurde die Veranstaltung zum Kunst-Event. Der Gummibären-Sessel von freistil, die Sesselbezüge des Fashion-Designers Raf Simons und die bunte, abstrakte Kunst von Theresa Volpp vereinten sich grenzenlos.



Schauplatz der Installation war die alte Berliner Bauakademie, die in den 1830ern von Karl Friedrich Schinkel entworfen wurde und jetzt zur Neugestaltung ausgeschrieben ist. Dieser raue, wilde und noch nicht neu definierte Ort passte bestens zu den Fans – den sogenannten «Freigeistern» – von freistil und zu Theresa Volpp. «Ich möchte, dass meine Malerei einen offenen Raum hervorbringt, der keinem Konzept, keiner Regel und keinen Begrenzungen unterworfen ist», sagt die Künstlerin.

Event für Grenzgänger

Der Kunst-Event auf der ART Berlin gehörte zu einem gut geschnürten regionalen Aktions-Paket rund um die Sonderedition freistil 173, die mit Stoffen von Raf Simons und der Firma Kvadrat bezogen sind. Drei Berliner Händler machen mit und sprechen so die kunstsinnigen Fans von freistil an: das EXIL Wohnmagazin an der Spree, OK Oliver Kuhlmey im Stilwerk und sofas in motion. Sie werden den Gummibären-Sessel von freistil im Aktionszeitraum vom 15. September bis 30. November 2017 in ihren Häusern inszenieren.

Neuer Instagram-Kanal

Der Event zur ART Berlin diente zugleich als Kick-Off für den Launch des neuen Instagram-Kanals von freistil. Unter @freistil_rolfbenz und www.facebook.de/freistil-rolfbenz werden aktuelle Fotos von Locationshootings und den «Freigeistern» von freistil veröffentlicht – ebenso wie die Bilder zum Event Grenzüberschreitungen. Mit Goodies rund um die Sonderedition und mit mehreren Gewinnspielen macht freistil zusätzlich Lust auf prickelnde Berliner Momente mit der Sonderedition.