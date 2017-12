Die neuen Traummasse

In Sofa «Alma» von Beck Design sitzt es sich dank der luftig gepolsterten Rückenlehnen, die an die Kopfkissen eines Federbettes erinnern, so weich wie von einer Wolke umhüllt. Mit seinen schlanken Füssen vereint es optische Leichtigkeit mit haptischem Komfort. Am Rückenkissen angebrachte Kernlederbänder, die mit Holzknöpfen am Seitenteil fixiert werden, unterstreichen die handwerkliche Raffinesse. Rolf Benz.