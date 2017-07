Traumtisch gesucht

Ob urbaner Look, sinnliche Muster oder rustikale Elemente: Interio sucht den besten Entwurf für einen Esstisch und lanciert damit einen neuen Design Contest. Der Design-Wettbewerb wird jährlich wiederholt und hat zum Ziel, Talente zu fördern. Gesucht sind authentisches Handwerk, spannende Materialien und zeitgemässe Entwürfe, die sich durch Eigenständigkeit auszeichnen.



Ab sofort und bis zum 3. September 2017 können Kreative ihre Entwürfe für Esstische auf die Website www.design.interio.ch hochladen. Im Anschluss wählt eine Fachjury die zwölf besten Designs aus und veröffentlicht am 15. September die Tisch-Entwürfe auf die für den Wettbewerb kreierte Website. Bis Anfang November 2017 kann das Publikum und die Jury online über den Lieblingstisch abstimmen.



Preisverleihung an der Blickfang Zürich

Die Gewinner der Preise im Wert von insgesamt 15’000 Franken werden am 10. November 2017 im Rahmen der Internationalen Designmesse Blickfang Zürich erkoren. Zusätzlich vergibt die Jury in Absprache mit Interio einen Produktionspreis und prüft eine Weiterentwicklung und Markteinführung.

Hier gibt es weitere Informationen zum Wettbewerb.