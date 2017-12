Geschenke und Überraschungsmomente

Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten. Der Christbaum festlich geschmückt, die Kerzen brennen, das Festtagsmenü duftet. Glänzende Augen blicken erwartungsvoll unter den Baum, dort, wo die Geschenke platziert sind. Normalerweise. Denn in diesem Jahr ist alles anders. In diesem Jahr überraschen wir unsere Liebsten nicht an Weihnachten, sondern gleich jetzt. Denn wer will bei dieser schönen Auswahl so lange auf Geschenke warten? Wir nicht.