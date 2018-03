Echte Naturverbundenheit

Für die nordische Bevölkerung spielt die Natur seit jeher eine wichtige Rolle, was nicht allein an der Bodenfläche Skandinaviens liegt, die zu grossen Teilen von Wäldern beherrscht wird. Vielmehr ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit fest im täglichen Leben und Handeln verankert. Die diesjährige Möbelmesse in Stockholm stand unter dem Motto Nachhaltigkeit und spiegelte in verschiedenen Produktkategorien die beispielhafte und bemerkenswerte Einstellung gegenüber der Natur und deren Ressourcen wider.