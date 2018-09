Der neue Barcode

James Bond mag’s geschüttelt und nicht gerührt, Mad Man Don Draper am liebsten Old Fashioned und Shirley Temple wurde schon im Jahr 1936 ein eigener Cocktail gewidmet. Die Hausbar feiert ein Comeback und während unsere Eltern noch züchtig an Eierlikör nippten, mixen wir unsere Cocktails nach den Regeln des neuen Barcodes und füllen die Gläser.