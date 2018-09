Lebenserweckende Massnahmen

1_Der klassisch anmutende Raumteiler «Minima Moralia» von Designer Christophe de la Fontaine sorgt unaufdringlich für Struktur in jedem Raum. Dank seiner zeitlosen Erscheinung in den möglichen Farbausführungen Bordeaux, Champagne, Anthrazit-Grau und Weiss fügt er sich harmonisch in jedes Wohnkonzept ein. Dante – Goods and Bads.



2_Der handgeschnitzte Spiegel «Nur» aus schwarz lasiertem Ahornholz kommt in verschiedenen Musterungen daher und lässt sich ganz einfach aus der Halterung nehmen, so dass er als Tisch- und auch Handspiegel im Dienste der Schönheit steht. Zanat.



3_Zur stylischen Keramikserie «Uga» in der Farbe Schwarze Olive gehören unter anderem eine Seifenschale und eine Aufbewahrungsdose, die mit ihren changierenden Farbtönen sanfte Farb- und Formakzente im Bad setzen. Aquanova.