Dinner bei den Rockefellers

Das Zimmer beinhaltet das künstlerische Erbe des Malers Fritz Glarner, der in seinen konzeptionellen Werken mit der Relation von Form und Farbe spielte. Der Auftrag für die Neugestaltung ging an den Schweizer Designer Alfredo Häberli, der gemeinsam mit dem Bützberger Möbelhersteller Girsberger die neuen Modelle realisierte. Zu den neuen Entwürfen zählt ein raumgreifender Tisch von knapp fünf Metern Länge, in dessen massiver Glasplatte sich die grossformatigen Öl-auf-Leinwand-Bilder Glarners widerspiegeln und die gleichzeitig für Transparenz im Raum sorgt. Für die Fixierung der beiden Weissglasplatten entwickelte das Unternehmen eine spezielle Verschraubung. Bei den 20 zum Tisch gehörenden Drahtstühlen wurde mit Hilfe von Prototypen der exakte Biege-Radius ermittelt, um perfekt austarierten, ergonomischen Sitzkomfort zu gewährleisten. Als drittes Objekt entstand schliesslich eine Deckenleuchte, die dank dimmbarem Leuchtmittel direktes und indirektes Licht ermöglicht. Für besondere Anlässe kann der Raum auch gemietet werden. Dann gibt es zu den Drahtstühlen auch bequeme Sitzpolster – schliesslich ist man ja nicht irgendwo zu Gast, sondern bei den Rockefellers.