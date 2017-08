Augen- und Ohrenschmaus

Erinnern Sie sich noch an die meterhohen Lautsprecher-Türme im Wohnzimmer, diese Ungetüme, die meist noch als Pflanzenuntersetzer hinhalten mussten, damit sie wenigstens ein bisschen wohnlich wirkten? Oder an die massigen Fernsehgeräte, die den halben Raum einnahmen? Heute sieht es in dieser Hinsicht um einiges besser aus. Lautsprecher und Fernseher kommen wie elegante Skulpturen daher und fügen sich stilvoll ins abgestimmte Interior Design ein. Auf die Ohren kommt sowieso nix anderes als stylische Kopfhörer, die was hergeben. Versteht sich von selbst, dass in allen Fällen die Soundqualität top ist.