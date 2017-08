Fritz Hansen Monostore in neuem Design

Seit rund drei Jahren betreibt wohnbedarf in Zürich den einzigen Monostore von Republic of Fritz Hansen™ in der Schweiz. Der exklusive Store ist nun komplett umgestaltet und inszeniert ab sofort das gesamte aktuelle Möbelsortiment der dänischen Traditionsmarke. In authentischer, gemütlicher Atmosphäre finden sich hier Designklassiker sowie die neusten Produkthighlights.