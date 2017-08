House of Molteni

12 Monate, 12 Geschichten: Wie und wo leben Trendsetter? Wie sind sie eingerichtet, was bedeutet ihnen ihr Zuhause? Im ersten digitalen Projekt der Molteni Group gewähren internationale Trendsetter der Öffentlichkeit einen Einblick in Ihr Zuhause. Die Reportage umfasst Interviews, Videos und künstlerische Fotografien, die auf moltenigroup.com und den sozialen Kanälen präsentiert werden. Als Art Director des digitalen Projektes agiert Special guest Olivier Zahm, Gründer und Chefredakteur des Magazins «Purple Fashion».

Gio Pontis Sessel «D 154.2» gehört zu den Möbel-Ikonen von Molteni & C.

Die zweite Geschichte spielt in Paris und dreht sich um Camille Bidault-Waddington, Modedesignerin und Beraterin, die unter anderem mit bekannten Modemarken wie Max Mara und Fendi zusammenarbeitet.

«45°/Tavolino» von Ron Gilad gehört zu einer Familie rechteckiger und viereckiger Tische, die das Interesse des Designers an geometrischen Formen widerspiegelt.

In den nächsten Episoden des Projektes House of Molteni werden die Lebensweisen von ProtagonistInnen künstlerischer und kultureller Fachkreise aus New York und Los Angeles vorgestellt.



www.molteni.it