Pavillon Le Corbusier wird zum Call Center

Unter der Leitung von Eva Wagner, die vier Jahre lang als Direktorin des Pavillon Le Corbusier fungierte, wird eine Künstlergruppe das Museum bespielen und in ein Call Center verwandeln. Der Künstler Roland Roos (1974) und die beiden Architekten Malte Beutler (1982) und Luc Scherrer (1980) schaffen mit Schreibtischen, Bildschirmen, Internet, Headsets und Kantine erstmalig in diesen Räumlichkeiten einen Arbeitsraum für die Angestellten der Firma Baruti, die ihre Arbeit normalerweise in Pristina ausführen. Im August und September werden sie ihre Callcenter-Tätigkeit nun mitten in die Stadt Zürich – im Pavillon Le Corbusier – ausüben.

Mit der künstlerischen Umnutzung wollen die Verantwortlichen auf die Problematik der Digitalisierung aufmerksam machen, bei der die räumliche Entfernung zwar keine Rolle mehr spielt, dadurch aber ökonomische und letzten Endes auch migratorischen Folgen mit sich zieht.

Roland Roos: «Wir sehen durch die verglaste Aussenfassade zurück in die 90er Jahre, als die jetzigen Angestellten der Firma Baruti mit ihren Familien in der Schweiz lebten. Alle von ihnen haben die Schweiz wieder verlassen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Wenn wir den Standpunkt ein bisschen ändern, dann wird das Glas zum Spiegel. Wir sehen den See, den Park, schweizerische Lebensqualität. Transparenz zeigt sich einmal mehr als Frage des Blickwinkels.»

