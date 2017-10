Persönlicher Wohnstil

Mit einem Mix aus Liebhaberstücken und schönen Möbeln wird das Zuhause zu etwas sehr Persönlichem. Zartes Rosa beispielsweise wirkt sehr feminin. Der mit Abstand kürzeste Weg, um den eigenen Einrichtungsstil zu finden, ist der Blick ins Internet. Die neuesten Möbeltrends und stylische Wohnaccessoires gibt es beim neuen Brand Made zu entdecken. Hier lässt sich auch alles gleich online bestellen.

Den eigenen Einrichtungsstil zu finden, treibt jeden um, der sich gerne mit schönem Design umgibt. Eine Inspirationsquelle ist das Internetportal Made.com. Hier lässt sich eine Interior-Welt entdecken, die für jeden Stil eine passende Auswahl bereithält. Von Aufbewahrungsmöbel, über Leuchten und Sofas bis hin zu Zierkissen lässt sich alles mit ein paar Mausklicks nach Hause liefern. Mit einem hauseigenen Designteam, einer modernen Herstellungskette und fairen Preisen verkörpert Made den aktuellen Zeitgeist in puncto Onlineshopping. Inspirierende Interiors, aktuelle Trendreports, interessante Expertentipps und viele Ideen für das Zuhause finden sich ausserdem in der Rubrik «Magazin». Gegründet in London, erobert Made.com seit 2015 Deutschland und seit kurzem auch Österreich. Im Herbst dieses Jahres folgt die Schweiz.