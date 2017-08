Stoff, den die Welt braucht

«In der Liebe und in der Kunst ist alles erlaubt», lautete bereits der Filmtitel des australischen Regisseurs Fred Schepisi. Findet sich diese Grenzenlosigkeit in der Liebe zur Kunst wieder, könnte dies nicht schöner zum Ausdruck gebracht werden als in den beeindruckenden Kreationen von Tricia Guild, die ihr Leben dem Designen von Stoffen verschrieben hat. Als sie 1970 das Unternehmen Designer`s Guild gründete, welches sie als Creative Director zusammen mit ihrem Bruder Simon Jeffreys in der Funktion des Group Chief Executive führt, ahnte sie wohl nicht, dass sie einmal weltweit mit Bezugstoffen, Tapeten sowie Dekostoffen, Bett- und Badkollektionen handeln würde.

Angefangen beim Hauptsitz in London beschäftigt die Designer`s Guild Gruppe heute mehr als 280 Mitarbeiter in Grossbritannien, München und Paris. Ausserdem verfügt das Unternehmen über ein Vertriebscenter mit einer Grösse von über 7000 Quadratmetern – was bei der jährlichen Erfassung und Bearbeitung von über 2 Millionen Metern Stoff und Tapete durchaus seine Berechtigung hat. Inspiriert von dekorativer Kunst, spiegeln sich in den Mustern und Designs von Tricia Guild sowohl italienische Architektur, klassische Ansätze als auch der Einfluss fernöstlicher Aspekte wider. Das Angebot reicht von 9000 Stoffen bis hin zu 2000 Tapeten in allen erdenklichen Mustern, Farben und Materialien: gedruckte florale und geometrische Stoffmuster, unifarben, kariert oder gestreift, aus Jacquard, Seide, Samt, ägyptischer Baumwolle oder schottischem Leinen, um nur einige zu nennen. Die Kollektionen, welche in die sechs Schwerpunkte Stoffe und Tapeten, Möbel und Accessoires, Bett und Bad unterteilt sind, haben alle eines gemeinsam: Sie bieten Tausende einfarbige oder bunte Textilien, die individuell eingesetzt werden können. Mit stilvollen und qualitativ herausragenden Stoffen hat sich Designer`s Guild vor allem im privaten Wohnbereich einen Namen gemacht, doch die langlebigen und ästhetischen Produkte bewähren sich seit langem auch in öffentlichen Räumen wie Hotels und Restaurants. Das Unternehmen legt grossen Wert auf Fairness, Nachhaltigkeit und soziales Engagement, so werden zum Beispiel alle Stoffreste an verschiedene Kinderhilfs-organisationen gespendet. Für ihre farbenprächtigen Kreationen und ihr unternehmerisches Talent erhielt die erfolgreiche Designerin unzählige Auszeichnungen, angefangen bei der Textile Institute Gold Medal im Jahr 1989, über ein Forschungsstipendium des Royal Colleges of Art in London bis hin zum Ehrendoktortitel Doctor of Technology der Loughborough University in Grossbritannien.