Gesellschaftsspiele

Früher setzte man sich nicht einfach bloss vor den Fernseher oder ans Natel, sondern noch gemeinsam an einen Tisch und schob bei «Mensch ärgere dich nicht» ein paar Spielfiguren über das Brett, lieferte sich bei «Stadt, Land, Fluss» Wettkämpfe im Schnellschreiben oder nahm beim Jassen ein paar Karten auf. Schön war es, als man am Ende des Abends Erdnussschalen, Chipsreste und verschüttete Getränke vom Tisch wischte und sich noch beim Verabschieden auf eine Fortsetzung freute... Diese Tische und Stühle bieten sich jedenfalls für Gesellschaftsspiele an.